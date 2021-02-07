Cansuyu, Kamerun’a çocuk hastanesi inşa ediyor

Kamerun’un Garoua şehrinde yapılacak olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin temel taşlarını Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü koydu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kalıcı eserler inşa etmeye devam ediyor. Hayırsever bağışçıların desteği ile okuldan sağlık ocağına, külliyeden hastaneye kadar çok sayıda kalıcı eser inşa eden dernek, mazlumların ibadet, eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarını da karşılamış oluyor.

Orta Afrika Ülkesi Kamerun'da birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, bu kez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için kolları sıvadı. Kamerun’un Garoua şehrinde inşa edilecek olan Hastane için temel atma töreni düzenlendi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen temel atma törenine Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ile heyeti, yerel yöneticiler ve bölge halkı katıldı.

Dualar edilerek başlayan programda Hastane’nin ilk temel taşlarını Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü koydu. Kamerunluların büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan hastanede sadece Kadın Doğum ve Çocuk alanlarında değil Genel Muayene alanında da sağlık hizmetleri verilecek.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, dünyanın dört bir köşesinde kalıcı eserler inşa etmeye devam ettiklerini söyledi. Köylü: “Daha önce birçok insani yardım organizasyonu gerçekleştirdiğimiz Kamerun’da bu kez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin temelini atmak için bulunuyoruz. Bölgede yaşayan Müslüman kadınlar ve çocuklar için bir hastane bulunmuyor. İnşa edeceğimiz hastane hem sağlık alanında büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak hem de mazlum kardeşlerimizin yüzünü güldürecek. Bizler birer emanetçiyiz. Hayırsever bağışçılarımız ile muhtaçlar arasında köprü vazifesi görmeye ve dünyanın dört bir köşesinde kalıcı eserler inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Son bir ay içerisinde hem Türkiye’de hem de mazlum coğrafyalarda yoğun şekilde yardım organizasyonları düzenlediklerini anlatan Köylü; “Cansuyu Derneği olarak 24 farklı alandaki yardım projelerimiz ile ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesindeki mazlum ve muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Son bir ay içerisinde Benin’de 3 Külliye açılışı gerçekleştirdik. Kenya, Sierra Leone ve Benin’de 63 tane su kuyusu açarak on binlerce muhtaç kardeşimizin temiz içme suyuna kavuşmasına vesile olduk. Güney Sudan’da Sel felaketi mağdurları ve Somali’de açlıkla mücadele eden kardeşlerimizin için gıda dağıtımları gerçekleştirdik. 1.5 Milyon mazlumun sığındığı Bangladeş’teki Arakan kamplarında meydana gelen yangın felaketi sonrası ekiplerimiz bölgedeki yaraları sarıyor. Ve ümmetin kanayan yarası Suriye için yeniden acil yardım organizasyonu düzenledik. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için 20 tırdan oluşan acil yardımlarımızı Suriye’ye gönderdik. Diğer yandan yurt içindeki yardımlarımızı da yoğunlaştırdık. Soğuk kış şartları ve koronavirüsün olumsuz etkilerinden dolayı 81 ilimizdeki kardeşlerimizi de unutmuyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz.” dedi.