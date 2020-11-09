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Cansuyu Suriye için seferber oldu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, iç savaşın dinmediği, yaşanan büyük dramın devam ettiği Suriye’de mazlum ve muhtaçlara ulaşmak için yeniden seferber oldu.
Cansuyu Suriye için seferber oldu

Cansuyu Derneği Genel Merkezi tarafından organize edilen Ankara ve Samsun Temsilcilerinin de başında bulunduğu yardım organizasyonunda, Suriyeli muhtaçlar için toplanan acil yardım malzemeleri kamyonlara yüklenip Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek sınır komşumuz Suriye'ye ulaştı. 

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Türkiye’nin dört bir yanındaki bağışçılar tarafından gönderilen, içerisinde temel yiyecek malzemeleri, hijyen paketleri ve giyeceklerden oluşan acil insani yardımlar İdlib, Azez ve Afrin’de bulunan, yaşanan katliamlardan dolayı evlerini terk edip zor şartlar altında kamplara sığınan binlerce Suriyeli muhtaca ulaştırıldı. İnsanların barınmakta zorluk çekip yaşama tutunmaya çalıştığı kamp bölgelerindeki temel ihtiyaçları karşılayan ve insanlara umut ışığı olan Cansuyu ekipleri, bölgedeki faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor.  

Gerçekleştirilen Acil İnsani Yardım Organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, bölgede yaşanan dramın ve zorlu yaşam şartlarının devam ettiğine dikkat çekti. Savaş:" Cansuyu Derneği olarak yeniden Suriye’deyiz. İç savaş nedeniyle yaşam mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimiz için hayırsever bağışçılarımızın emanetlerini getirdik. Bölgedeki zorlu yaşam şartları devam ediyor. Buradaki kardeşlerimizin bir nebze olsun acılarını hafifletmek, acil ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara umut olmak için seferberiz.” dedi.

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Yapılan yardımların detaylarını da aktaran Savaş: “ Cansuyu Samsun Temsilcimiz Asiye Tekin ve Cansuyu ekibimizle beraber Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek Suriye’nin Azez bölgesine geçtik. Afrin ve Azez bölgelerinde çadırlarda yaşayan binlerce mağdur kardeşimize gıda kolisi, hijyen paketi ve giyecek dağıtarak acil ihtiyaçlarını karşıladık. Azez’deki kültür ve rehabilitasyon merkezlerini de ziyaret ederek sonraki yardım organizasyonumuz için ihtiyaçları tespit ettik. Daha sonra Çadırkent kurduğumuz İdlib bölgesindeki kamp alanlarında gıda kolisi, hijyen paketi ve giyecek dağıtımı gerçekleştirdik. Son olarak buraya getirdiğimiz malzemelerle ekmek ve sıcak yemek yaptırıp binlerce muhtaç kardeşimize dağıttık. Bölgedeki faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam ediyor” dedi. 

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