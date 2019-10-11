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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cammu-Keşmir’de yaşanan krizi anlatan konferans düzenleyecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Cammu Keşmir’de yaşanan hak ihlalleri ve bölgesel krizi müzakere edeceği Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı düzenliyor.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cammu-Keşmir’de yaşanan krizi anlatan konferans düzenleyecek

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cammu-Keşmir’de yaşanan kriz ve belirsizliği yakinen takip ediyor. Hindistan’ın 5 Ağustos 2019 tarihinde aldığı kararla Cammu Keşmir’in özerk statüsü kalkmış ve birçok ayrıcalığı fiili olarak sona ermiştir. Hindistan, bu hukuksuz kararın ardından tüm ülkede protestolar devam ederken bölgenin tansiyonunu düşürmek yerine özellikle Cammu Keşmir’de güvenlik tedbirlerini artırdı. Muhalif görülen liderler ve STK yöneticileri dahil olmak üzere herkes tutuklanmış durumdadır. Bu kararların bölgede bir şiddet dalgasını var edeceğinden dolayı endişe duyulmakta ve tüm dünyadan Hindistan’a yapılan sağduyu çağrıları ise işe yaramamaktadır. Cammu Keşmir’de iletişimin, bölgeye giriş çıkışın tamamen sınırlandırılması ve bu sürecin sonlandırılmaması durumunda bölgede ciddi insani sıkıntıların yaşanacağı yardım kuruluşları tarafından ifade edilmektedir. Bu sebeple bölgeye ivedilikle bir yardım koridorunun açılması gerekmektedir. 

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Cammu Keşmir’den gelen haberler ve veriler durumun daha kötüye gittiğini gösteriyor. Bölgeden tüm dünyaya yardım çığlıkları yükselmektedir. Cansuyu Derneği hem bu çığlıkları kamuoyuna duyurmak hem de bölgede yaşanan zor süreçten etkilenenler başta olmak üzere, konunun taraflarını uluslararası konferansta bir araya getirerek, krizin çözümüne katkı sağlamayı hedeflemektedir. “Uluslararası Cammu Keşmir Konferansı” bölgede yaşanan krizin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması amacıyla özgün ve yapıcı çözümlerin tartışılacağı bir toplantı olacaktır.  Ayrıca toplantı öncesi Cammu Keşmir’de yaşanan süreci anlatan “Cammu Keşmir İnsan Hakları İhlalleri Fotoğraf Sergisi” yapılacak.
Moderatörlüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr Kudret Bülbül’ün yapacağı toplantıya, Keşmir Yasama Meclisi Üyesi ve Koordinasyon Konseyi Başkanı Abdul Rashid Turabi, Kanada Barış ve Adalet Formu ve Kanada Keşmir Yardım Fonu Genel Müdürü Mushtaq Ahmed Jeelani, Pakistan’dan insani yardım gönüllüsü ve tıp doktoru Nedim Çavdari,  İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Toker,  Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Başkanı Cemal Demir ve Gazeteci Muhammed Vefa katılacak. 
Konferans 15 Ekim 2019 Salı günü saat 14:30’da Cansuyu Genel Merkezi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Salonu’nda gerçekleşecek.
 

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