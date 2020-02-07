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Cansuyu İdlibli muhtaçlar için 200 adet çadır kurup kamp alanı oluşturdu

Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır sloganı ile dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara ulaşan Cansuyu Derneği, silahların bir türlü susmadığı Suriye’de yaraları sarmaya devam ediyor.
Cansuyu İdlibli muhtaçlar için 200 adet çadır kurup kamp alanı oluşturdu

Krizin, çatışmaların ve mağduriyetin her gün giderek daha da derinleştiği İdlib bölgesinde faaliyetlerini yoğunlaştıran Cansuyu, Ankara’dan Hatay’a, İstanbul’dan Gaziantep’e kadar Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen ve içerisinde temel gıda, barınma, giyecek ve ısınma ihtiyaçlarının olduğu acil insani yardımı İdlibli mazlumlara ulaştırdı. Geçtiğimiz günlerde 450 tonluk yardım götüren Cansuyu, şimdi de barınma ihtiyacını önceleyerek yeni yardımlarını mazlumlara ulaştırıyor.

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Cansuyu ekipleri sadece mülteci için oluşturulan kamplarda değil, rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarına rağmen, canlarını kurtarmak için soğuğa ve çamura rağmen kırsalda yaşamaya çalışan İdliblilere de ulaştı. Cansuyu ekipleri, İdlib’in Hızri bölgesinde çadır ve hatta battaniye bile olmadan dışarıda yaşamak zorunda kalan binlerce mazlum için büyük çabalar göstererek bir kamp alanı oluşturdu.

Ekiplerin yoğun çalışması ile kurulan ve içinde sobadan halıya temel barınma ve ısınma malzemelerinin olduğu 200 adet çadır kurularak, binlerce İdlibli mazlumun soğukta dışarıda kalmaması sağlandı.

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