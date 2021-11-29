Cansuyu’ndan Afganistan’a acil yardım

Cansuyu Derneği, insani krizin yaşandığı Afganistan’da yardım organizasyonu düzenledi.

Dünyanın birçok bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam eden Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 23 farklı alanda gerçekleştirdiği yardımları gerçek muhtaçlara ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

900 aileye 1 aylık gıda yardımı yapıldı

Çatışmaların sona ermesine rağmen kuraklık, covid 19 ve yoksulluk nedeniyle insani krizin etkisini giderek artırdığı Afganistan’da acil insani yardım ihtiyacı devam ediyor. Cansuyu Derneği’de bölgedeki mağdur ve muhtaç durumda olan insanlar için acil yardım organizasyonu düzenledi. Afganistan’ın Mezar-ı Şerif bölgesinde 450, Talekan bölgesinde 300 ve Bedahşan bölgesinde 150 aileye olmak üzere 900 aileye gıda yardımında bulunuldu. Dağıtılan gıda paketleri 1 ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

Yetim ve dullardan oluşan aileler başta olmak üzere en muhtaç bölgelere ulaştık

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalar yapan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci Afganistan’da büyük bir insani kriz yaşandığı ve Cansuyu olarak bölgedeki mağduriyetin etkilerini azaltmak adına acil yardım organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Değirmenci: “Cansuyu Derneği olarak dünyanın dört bir yanındaki muhtaç kardeşlerimizin yaralarını sarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şimdi de insani krizin etkisini artırdığı Afganistan’dayız. İnsani krizin hat safhada olduğu Afganistan’da acil yardım organizasyonu düzenledik. Burada öncelikle çatışmalardan etkilenerek Mezar-ı Şerif bölgesinde kamp alanları oluşturan ve burada yaşayan 450 aileye gıda yardımında bulunduk, daha sonra en fazla yardıma muhtaç bölgelerden birisi olan Tahar vilayetine bağlı Talekan şehrinde 300 aileye gıda yardımında bulunduk. Son olarak Bedahşan bölgesinde çoğunluğu yetim ve dullardan oluşan 150 aileye acil gıda yardımlarımızı ulaştırarak 900 aileye acil yardımlarımızı ulaştırdık. Bu hayra vesile olan bağışçılarımızdan Allah razı olsun. İnşallah bölgedeki yardım çalışmalarımız devam edecek.” dedi.