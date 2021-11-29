  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8012
  • Euro 14.4401
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Cansuyu’ndan Afganistan’a acil yardım

Cansuyu Derneği, insani krizin yaşandığı Afganistan’da yardım organizasyonu düzenledi.  
Cansuyu’ndan Afganistan’a acil yardım

Dünyanın birçok bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam eden Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 23 farklı alanda gerçekleştirdiği yardımları gerçek muhtaçlara ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

900 aileye 1 aylık gıda yardımı yapıldı

Çatışmaların sona ermesine rağmen kuraklık, covid 19 ve yoksulluk nedeniyle insani krizin etkisini giderek artırdığı Afganistan’da acil insani yardım ihtiyacı devam ediyor. Cansuyu Derneği’de bölgedeki mağdur ve muhtaç durumda olan insanlar için acil yardım organizasyonu düzenledi. Afganistan’ın Mezar-ı Şerif bölgesinde 450, Talekan bölgesinde 300 ve Bedahşan bölgesinde 150 aileye olmak üzere 900 aileye gıda yardımında bulunuldu. Dağıtılan gıda paketleri 1 ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

afganistan1.jpg

Yetim ve dullardan oluşan aileler başta olmak üzere en muhtaç bölgelere ulaştık

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalar yapan Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci Afganistan’da büyük bir insani kriz yaşandığı ve Cansuyu olarak bölgedeki mağduriyetin etkilerini azaltmak adına acil yardım organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Değirmenci: “Cansuyu Derneği olarak dünyanın dört bir yanındaki muhtaç kardeşlerimizin yaralarını sarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şimdi de insani krizin etkisini artırdığı Afganistan’dayız. İnsani krizin hat safhada olduğu Afganistan’da acil yardım organizasyonu düzenledik. Burada öncelikle çatışmalardan etkilenerek Mezar-ı Şerif bölgesinde kamp alanları oluşturan ve burada yaşayan 450 aileye gıda yardımında bulunduk, daha sonra en fazla yardıma muhtaç bölgelerden birisi olan Tahar vilayetine bağlı Talekan şehrinde 300 aileye gıda yardımında bulunduk. Son olarak Bedahşan bölgesinde çoğunluğu yetim ve dullardan oluşan 150 aileye acil gıda yardımlarımızı ulaştırarak 900 aileye acil yardımlarımızı ulaştırdık. Bu hayra vesile olan bağışçılarımızdan Allah razı olsun. İnşallah bölgedeki yardım çalışmalarımız devam edecek.” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cansuyu’ndan Afganistan’a acil yardım30 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Akyurt-Kalecik İlçelerinde altyapılar yenileniyor30 Kasım 2021 Salı 00:02
  • Altındağ spor tesislerinde son aşamaya gelindi30 Kasım 2021 Salı 00:01
  • Mamak’ta kartpostallık görüntüler29 Kasım 2021 Pazartesi 10:20
  • Erasmus öğrencilerine geri dönüşüm anlatıldı29 Kasım 2021 Pazartesi 10:18
  • Kazakistan orkestra sanatçılarından Keçiören’e ziyaret29 Kasım 2021 Pazartesi 10:16
  • Kent meydanı çalışmaları başladı29 Kasım 2021 Pazartesi 10:14
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmeğe zam yapmadı29 Kasım 2021 Pazartesi 10:12
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 45 bin trafik levhası yerleştirecek29 Kasım 2021 Pazartesi 10:10
  • Ulucanlar Cezaevi’nin Kadınlar Koğuşu olan 12’nci koğuş, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek29 Kasım 2021 Pazartesi 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti