Cansuyu'ndan Yemen'e kırtasiye yardımı

Cansuyu Derneği ,Yemen’deki 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Daha önce hem yurt içinde hem de yurt dışında okul inşasından öğrencilerin en küçük ihtiyaçlarına kadar eğitim yardımlarında bulunan Cansuyu, son olarak Yemen’de muhtaç öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Yemen’in Sana'a şehrine bağlı Nahm - Şu'ub ve Habra bölgeleri ile Marib şehrine bağlı Sweida kampı ve Al-Rawda bölgesinde 500 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtan Cansuyu ekipleri Yemenli çocuklara umut oldu. Cansuyu Genel Merkezi tarafından organize edilen ve hayırsever bağışçıların emanetleriyle dağıtılan kırtasiye malzemeleri çocukların yüzünde tebessüme dönüştü.

EĞİTİM ALANINDA DA YARDIM EDİYOR

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan derneğin 23 alanda olduğu gibi eğitim alanında da yardımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Ceylan: “Derneğimiz elhamdülillah faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 23 alanda olduğu gibi eğitim alanında da birçok yardım gerçekleştiriyoruz. Son olarak Yemen’in muhtaç bölgelerinde eğitimlerine devam etmeye çalışan 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonu sonrası öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. İnşallah eğitim alanındaki yardımlarımız devam edecek.” dedi.



