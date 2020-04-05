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Çapa Tıp'ta acı kayıp

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüsten hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde bir acı kayıp daha yaşandı. Dahiliye Bölümü'nden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Çapa Tıp'ta acı kayıp

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüsten yaşamını yitirmesinin ardından bir hekimini daha kaybetti.

Dahiliye Profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Üniversitesi "Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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