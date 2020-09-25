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Çapa'da sağlık çalışanına saldırı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti.
Çapa'da sağlık çalışanına saldırı

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelmişti.  Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan hasta yakınına maskesini doğru takması yönünde uyarıda bulunmuş. FurkanT. isimli hasta yakını dahiliye bölümünde görevli Rıfat Babayiğit'e saldırarak darp etmişti.  Sağlık çalışanı gözüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanmış ve ameliyata alınmıştı. Saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
 

"KALICI BİR HASAR KALABİLİR"

Sağlık çalışanının ameliyatına giren İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Operatör Doktor Emre Altınkurt yaşanan olayı anlatarak, personelin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Altınkurt, "Personelimiz dahiliye bölümünde oradaki düzeni sağlamak ile görevli, hasta yakınını maske konusunda uyarmış maskesini doğru bir biçimde takmadığı için. Daha sonra hasta yakını hastası muayene olduktan sonra personelimize bir yumruk atmış. Gözü delinmiş zaten daha önce de ameliyatlıymış o göz kornea nakli olmuş. Hassas bir göz, korunması gereken bir göz.  Baya güçlü bir şekilde vurmuş anladığım kadarıyla yarı yarıya açılmış. Tekrar ameliyata aldık. Onardık kapattık. Kalıcı bir hasar kalabilir gözünde. Tekrar ameliyat olması gerekebilir. Çok üzücü bir durum sağlık çalışanlarına böyle zor bir dönemde, pandemi olan bir dönemde bu şekilde davranılması gerçekten çok düşündürücü. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.  Ameliyata giren asistan doktorda saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek , hastalara maske uyarısında bulundu.



İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayın ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipler saldırgan Furkan T.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.  Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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