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Çapa'da yıkım başladı

İstanbul'daki 5.8'lik depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı.
Çapa'da yıkım başladı

İstanbul Valiliği, 5.8'lik İstanbul depreminde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’ne yönelik tahliye kararını açıklamıştı. Kararın ardından fakültede yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında bir binada iş makinesinin çalıştığı görüldü. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi.

Görüntülerde bir binanın bazı bölümlerinin yıkıldığı görülürken alanda çalışmaların devam ettiği de gözler önüne serildi. Fakülteye ait bazı binaların camlarının da söküldüğü de kameralara yansıdı. Öte yandan fakültedeki öğrencilerin farklı fakültelerin dersliklerinde eğitimlerini sürdüreceği belirtildi.

'ÜZGÜNÜZ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Yıllardır hizmet veren binanın yokum çalışmalarına ilişkin konuşan bir vatandaş, “İyi olmadı üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Buradan gitmesi iyi değil insanlar diş hekimi bulamıyor. Beyazıta taşındı insanlar bilmiyor bizlere soruyor” dedi.

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