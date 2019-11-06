Çaresizliğin resmi

Yayla dönüşü sırasında yaşanan olayda, telef olan koyunların 30 haneye ait olduğu bildirildi.

Havanın soğumasıyla yayladan dönüşlerin başladığı Bitlis'te, 30 göçer aileye ait 315 koyun uçurumdan düşerek telef oldu.

Bitlis’te yayladan dönüş yolunda gerçekleşen olay Deliklitaş mevkiinde yaşandı. Kayalık alanda yaşanan olayda 315 koyun telef oldu.

Geri dönüş yolunda yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapılırken, telef olan hayvanların 30 aileye ait olduğu öğrenildi.