Çaresizlik bunu da yaptırdı

Koronavirüsünün (corona virüs) en ölümcül olduğu İtalya’da yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kalması nedeniyle mimarlar CURA adını verdikleri nakliye konteynırlarının kullanıldığı bir acil durum hastanesi tasarladı.

İtalya yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında en çok ölümün gerçekleştiği ülke olma konumunu koruyor. Ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 7 bin 500’ü geçerken vaka sayısı 75 bine yaklaştı. Her gün 3 bini aşkın kritik durumdaki hasta yoğun bakıma sevk ediliyor. Durum böyle olunca, ülkedeki yoğun bakım ünitleri yetersiz kalıyor bazı bölgelerde 80 yaşın üzerindeki hastalar yoğun bakıma kabul edilmiyor.

Tarihinin en zor günlerini yaşayan İtalya’da hükümet, STK ve halk ile birlikte yaşanan sağlık krizini çözmeye çalışıyor.

NAKLİYE KONTEYNIRLARINDAN YOĞUN BAKIM KAPSÜLLERİ

Bu doğrultuda mimarlar, mühendisler, tıp uzmaları ve askeri uzmanlar bir araya gelerek, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesitesini geliştirmek açık kaynaklı bir proje olan CURA'yı ortya koydu.

Proje, nakliye konteynırlarını taşınabilir yoğun bakım kapsüllerine dönüştülmesine olanak tanıyor.

İKİ HASTAYI BARINDIRABİLİYOR

İtalyan mimarlar, Carlo Ratti ve Italo Rota tarafından tasarlanan CURA’da her nakliye konteynırı biyo-muhafaza ünitesini oluşturuyor ve bu üniteler iki hasta ile tıbbi ekipmanları içinde barındırabilecek büyüklüğe sahip.

Diğer taraftan 6 metre genişliğe ulaşan CURA'lar hızlı bir şekilde monte edilip tekrar tekrar kullanılabiliyor ve kolayca taşınabiliyor.

Açık kaynaklı ve kar amacı gütmeyen bir çerçevede geliştirilen ilk CURA, İtalya'nın Milano kentinde inşa ediliyor.