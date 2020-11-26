Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiline çarpan kamyoneti takip eden sürücü, kazaya neden oldu. İddiaya göre otomobil sürücüsünün aracını üzerine sürdüğü kamyonet sürücüsününü kontrolünden çıkarak enerji nakil hattı beton direğe çarptı.