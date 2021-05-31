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Çarşambaya kadar yağışlar sürecek

Ankara’da uzun süredir beklenilen yağışlar, nihayet bugünlerde etkili olmaya başladı. Başkent’in kuzey ve batı kesimlerinde çarşamba gününe kadar yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Çarşambaya kadar yağışlar sürecek

Ankara’da uzun süredir beklenilen yağışlar, pazartesi gününden itibaren etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki çarşamba gününe kadar Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını ve yıldırım gibi meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor. 

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50 KG’I AŞABİLİR 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski Müdürü Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yağış tahmini ile ilgili şu paylaşımda bulundu: “Önümüzdeki üç gün yurdumuzda beklenilen toplam yağış miktarları yağışların Kuzey ve iç bölgelerde yer yer 50 kilogramı aştığı görülüyor. ”

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BEKLENEN YAĞIŞLAR ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ

Başkent genelinde gecikmiş ilkbahar yağışlarının bugünlerde etkili olması çiftçileri bir hayli sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde Başkent’in mahalle statüsündeki köyünde toplu yağmur dualarına çıkılmıştı. Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışların barajlardaki doluluk oranlarına da katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA
 

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