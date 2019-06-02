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Çarşıda düğün bayram

Ramazan Bayramı’nın ve düğün sezonunun aynı zaman denk gelmesiyle Başkentte çeyizlik ve bayramlık alışverişin merkezi Çıkrıkçılar yokuşunda yoğunluk yaşanıyor. 
Çarşıda düğün bayram

Başkentin bayram arefelerinde ve düğün sezonlarında vazgeçilmez adresi Samanpazarı ve Çıkrıkçılar yokuşu oluyor. Ancak bu yıl düğün sezonunun ve Ramazan Bayramının aynı zamana denk gelmesi çarşıda yoğunluğu artırdı. Çoğu vatandaş düğünlük alışverişini yaparken yanında bayramlılarını da alıyor. Bu yoğunluk esnafında yüzünü güldürüyor. 

BAYRAM BEREKETİYLE GELİYOR

Yaşanan bu yoğunluktan hayli memnun olun bölge esnafı, “Şükürler olsun bayram bereketiyle geliyor. Düğün kıyafeti, bindallı, abiye, gelinlik ve çeyizlik malzemelerin tamamını burada bulabiliyorsunuz. Onun dışında bayramlık alışverişlerinizi de burada yapabilirsiniz. Yalnızca çeyizlik malzeme satılacak diye bir husus yok. Çocuk kıyafetleri, ayakkabı, tunik, eşarp, çanta yani bir insanın günlük hayatta giyebileceği ve kullanabileceği tüm malzemeleri bulabilirsiniz” diye konuştu. 

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BAYRAM HEYECANI DÜĞÜN TELAŞI 

Alışveriş yapan vatandaşlar ise bu sene bayram ve düğün heyecanını birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bayramın hemen ertesinde düğünümüz var. Bayramın ayrı heyecanı var üzerimizde bir de düğün telaşı. Allah herkese ikisini de ağız tadıyla yaşamayı nasip etsin. Bunlar güzel heyecanlar, tatlı heyecanlar yeter ki üzüntü sıkıntı olmasın.  Hem bayramlık aldık hem düğün malzemelerini aldık. Gönül ister fiyatlar daha uygun olsun ama yine de pazarlık yapabiliyorsunuz bir alışveriş merkezi gibi değil. Burada ne ararsak var. Ben kendi düğünüm için de buraya gelmiştim. Şimdi çocukların düğün alışverişine buraya geliyoruz. Kuşaktan kuşağa devam edip gidiyor” dedi. 

Erkal Erdoğan / HABERVAKTİM

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