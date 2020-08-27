  • BIST 1.107
  • Altın 458,962
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6593
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Çatalca'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

Çatalca Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Hazine arazilerinin üzerine imara aykırı şekilde inşa edilen 19 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Çatalca'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü tarafından yapılan işgalleri sonlandırmak amacıyla yıkım kararı alınan Karamandere, Oklalı, Subaşı ve Hallaçlı mahallelerindeki hatalı beyan sonucu yapı kayıt belgesi iptal edilen 19 yapının bulunduğu bölgede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. 

Yıkım sırasında bölgeye gelen Çatalca Belediye başkanı Mesut Üner, devletin 2017 yılında yapı kayıt belgesi için çıkardığını anımsatarak, 2017 sonunda inşa edilen yapıların iskana ve ruhsata aykırı ise yıkılması gerektiğini belirtti.

Üner, şunları kaydetti:

"Üzücü ama yıkımları yapmamız lazım. Burası Hazine'nin yeri. Çatalca’yı korumakla mükellefiz. Çatalca İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri. Çatalca’da bundan sonra hiç kimseye kaçak inşaat yaptırmamak için mücadele edeceğiz ve ediyoruz da... Çatalca İstanbul’un dörtte biri ve bu kadar büyük bir coğrafyada bazen imkanlar yetersiz kalıyor. Bu imkanlar yetersiz kaldığı zaman Valiliğimizle irtibata geçip aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla da görüşüp onlardan da destek alarak Çatalca’da bu tip yapıların önüne geçmeye çalışıyoruz. Daha çok seçimlerden önce yapılan yapılar noktasındaydı ve bunları tespit ettik bugün de yıkımlarını sağlıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu: 917 personelimiz sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar27 Ağustos 2020 Perşembe 13:53
  • Eskişehir’de istifa getiren 'su' krizi devam ediyor27 Ağustos 2020 Perşembe 13:51
  • Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu27 Ağustos 2020 Perşembe 13:37
  • Eğitim-Bir-Sen'den 'Gül ve Düşün' kitabının yazarına suç duyurusu27 Ağustos 2020 Perşembe 13:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ceza ile adalet tecelli etmiştir27 Ağustos 2020 Perşembe 13:16
  • Minibüs, römorkunda tarım işçileri olan traktöre çarptı: 3 ölü, 10 yaralı27 Ağustos 2020 Perşembe 12:45
  • MEB afet bölgesindeki binaları eğitime hazırlamak için sahada27 Ağustos 2020 Perşembe 12:31
  • Çavuşoğlu: İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz27 Ağustos 2020 Perşembe 12:27
  • Uyuşturucuyla mücadelede 'Yırtık Akvaryum' kitabı okuyucuyla buluştu27 Ağustos 2020 Perşembe 12:26
  • Polisin erken uyarısı Dereli'de daha büyük felaketi önledi27 Ağustos 2020 Perşembe 12:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti