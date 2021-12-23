Çatalca'da TIR devrilirken refleksiyle kazadan kurtulan cipin sürücüsü konuştu

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde devrilen TIR'a, cipiyle çarpmaktan gösterdiği refleksle son anda kurtulan Batuhan Algan (19), "Refleksim sağlammış. Kendimi sağa atıp, bir anda kurtuldum. Hissizleştim" dedi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün, tepecik istikametine giden karayoluna bağlanmak istediği TIR, virajı alamayarak devrildi. TIR'ın devrildiği sırada, arkasında seyreden cipin sürücüsü Batuhan Algan'ın arkadaşları da cep telefonu kamerası ile kayıt halindeydi. Algan, önünde devrilen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.



TIR'ın devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karayoluna bağlanmak için viraja giren TIR'ın devrildiği görülüyor. O anlar kaydeden sürücü de devrilen TIR'a çarpmamak için son anda manevra yapıyor.



"REFLEKSİM SAĞLAMMIŞ"



Direksiyonu son anda sağa kırarak büyük bir felaketin önüne geçen Batuhan Algan, "Ben şeridimde giderken TIR bir anda devrildi. Ne olduğunu anlayamadım. Refleksim sağlammış. Kendimi sağa atıp, bir anda kurtuldum. Hissizleştim. Ne hissettiğimi bilmiyorum. Biraz panik oldum. Kenara çektim. Bir titreme geldi. Hiçbir şey olmadı. İndik şoföre yardım ettik. Şoförün de burnu bile kanamamıştı. Hiçbir şeyi yoktu. Arkadaşlarım arka koltuktaydı. Biri videoya çekiyordu. Arkadaşımı askere gitmesi için havalimanına bırakmıştım" dedi.