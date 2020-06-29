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Çatı katında korkutan yangın

İZMİR'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.
Çatı katında korkutan yangın

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki apartmanda çıktı. 4 katlı apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.

Öte yandan, apartman sakinleri yangının ardından bir süre dairelerine giremedi. Dairelerin camlarına yastık koyarak havalandıran vatandaşlar, apartmanın önünde bekledi.

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