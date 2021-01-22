Çatıya çıkıp, intihara kalkışan genç kadını polis kurtardı

ANTALYA'da, 3 katlı apartmanın çatısına çıkan ve intihar girişiminde bulunan genç kadın, polis ekiplerince kurtardı. Vatandaşların alkışlarla destek verdiği kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2464 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Apartmanın çatısına çıkan adı öğrenilemeyen genç kadın, çevresindekilere seslendi. Kadının çatıda seslendiğini ve demir parmaklıklara yaslandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen ve yukarı çıkan müzakereci polisler kadını ikna etmeye çalışırken, bir grup polis ise aşağıdan iletişime geçmeye çalıştı. Kadın, aşağıda yakını olduğu anlaşılan birilerine seslenirken, polis ekipleri bir anlık dalgınlığından yararlandıkları kadını koşarak yakaladı. Bulunduğu yerden indirilen genç kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmasını ve genç kadını kurtarmasını çevredekiler alkışlarla destekledi. Kadının kurtarılma ve binadan indirilme görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.