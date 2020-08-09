Çavuşculu, kuyumculara maske dağıttı

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerinde alınan önlemlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde maske dağıttı, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, kuyumcu esnafına yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında işyerlerinde alınan önlemlere yönelik denetimlerde bulundu. Başkan Çavuşculu’nun Anafartalar Caddesi’nde başlayan ziyaretleri sırasında, koronavirüs salgınıyla mücadelede bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.



Başkan Çavuşculu, gerçekleştirilen denetimlerde maske dağıttı, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu. Çavuşculu, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi.





“MÜCADELEYİ BAŞARIYLA SONLANDIRACAĞIZ”

Koronavirüs sürecinin atlatılması için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Oda Başkanı Çavuşculu, “Ankara Kuyumcular Odası olarak, üyelerimizle el birliği içerisinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bugün, İçişleri Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Özellikle bu günlerde yoğun bir hareketlilik gösteren dükkanlarımızda kuyumcu esnafımızın tüm önlemleri hassasiyetle uygulayarak, koronavirüsle mücadelesini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Bu salgını toplum olarak tüm tedbirlere sıkı sıkıya uyarak en az can ve ekonomik kayıplarla sonlandıracağımıza inanıyorum. Yeter ki, herkes üzerine düşeni yerine getirsin.” diye konuştu.

