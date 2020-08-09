  • BIST 1.061
  • Altın 480,473
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Çavuşculu, kuyumculara maske dağıttı

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerinde alınan önlemlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde maske dağıttı, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu.
Çavuşculu, kuyumculara maske dağıttı

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, kuyumcu esnafına yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında işyerlerinde alınan önlemlere yönelik denetimlerde bulundu. Başkan Çavuşculu’nun Anafartalar Caddesi’nde başlayan ziyaretleri sırasında, koronavirüs salgınıyla mücadelede bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.      
                                                  
Başkan Çavuşculu, gerçekleştirilen denetimlerde maske dağıttı, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu. Çavuşculu, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi. 

1-(13)-002.jpeg
 
“MÜCADELEYİ BAŞARIYLA SONLANDIRACAĞIZ”
Koronavirüs sürecinin atlatılması için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Oda Başkanı Çavuşculu, “Ankara Kuyumcular Odası olarak, üyelerimizle el birliği içerisinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bugün, İçişleri Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik. Özellikle bu günlerde yoğun bir hareketlilik gösteren dükkanlarımızda kuyumcu esnafımızın tüm önlemleri hassasiyetle uygulayarak, koronavirüsle  mücadelesini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Bu salgını toplum olarak tüm tedbirlere sıkı sıkıya uyarak en az can ve ekonomik kayıplarla sonlandıracağımıza inanıyorum. Yeter ki, herkes üzerine düşeni yerine getirsin.” diye konuştu.  
 

1-(19)-002.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’de yoğun mesai08 Ağustos 2020 Cumartesi 05:33
  • Sincan'da koronavirüs denetimi08 Ağustos 2020 Cumartesi 05:30
  • Pursaklar'da Karış Karış Virüs Uyarısı08 Ağustos 2020 Cumartesi 05:05
  • Kahramankazan-Ankara yolunda çalışmalar tam gaz08 Ağustos 2020 Cumartesi 04:33
  • EGO'ların koltukları değişiyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 04:03
  • Toplu taşımada dezenfeksiyon mesaisi08 Ağustos 2020 Cumartesi 03:33
  • Yeni Başkan belli oldu08 Ağustos 2020 Cumartesi 03:00
  • Sorumluluk uyarısı yaptı08 Ağustos 2020 Cumartesi 02:31
  • Yüzme havuzları temizlendi08 Ağustos 2020 Cumartesi 01:40
  • Tuz Gölü'ne turizm atağı08 Ağustos 2020 Cumartesi 01:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti