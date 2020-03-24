Çavuşculu'dan nöbetleşe çalışma önerisi

AKSO Başkanı Hasan Çavuşculu, koronavirüsü ile mücadele kapsamında tüm esnafa dükkan açtırmak yerine, nöbet usulü çalıştırılma önerisinde bulundu. Çavuşculu, “Tedbirler daha net ve daha sert olmalı” dedi.

Çavuşculu, “Sağlık her şeyden önemlidir. Üyelerimize istedikleri takdirde dükkanlarını kapatabileceklerini söyledik. Yüzde 95’i kepenk kapattı. Az bir kısmı halen çalışıyor. Tedbir ve eşit kazanç için kuyumcuları ve diğer sektörlerdeki esnafın hepsine dükkan açtırmayalım. Nöbet usulü sırayla çalıştıralım” dedi.

TEDBİRLER ARTIRILMALI

Çavuşculu, koronavirüsü salgınının tüm dünyayı sardığını hatırlatarak, toplumumuzun işin ciddiyetini pek kavrayamadığını iddia etti. Çavuşculu, “Çevremize ve etrafımıza baktığımızda birçok kişinin tehlikenin ciddiyetinde olmadığını görüyoruz. Hastalığın genci yaşlısı olmaz. Biz devletimizin daha net ve daha sert tedbirler almasını istiyoruz. Ancak bu şekilde en az zararla bu tehlikeyi atlatabiliriz. Örnekleri önümüzde duruyor. Bir vatandaş olarak devletimizden beklentimiz budur” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 95’İ KEPENK KAPATTI

Kuyumcular odası başkanı olarak kuyumcu esnafınında kepenk iindirmesini talep ettiklerini hatırlatan Çavuşculu, “Bizim böyle bir yaptırım gücümüz yok. Sağlık her şeyden önemlidir. Üyelerimizi bu konuda uyarıyoruz ve istedikleri takdirde dükkanlarını kapatabileceklerini söylüyoruz. Üyelerimizin yüzde 95'inden fazlasının odamızın telkinlerine uyduğu ve kepenk kapattığı görülüyor. Caddede, iş merkezlerinde ve ara sokaklarda dükkanlar büyük ölçüde kapanırken, çok az da olsa bazıları tedbirlere rağmen satışa devam ediyor.”

ESNAFIN HEPSİNE DÜKKAN AÇTIRMAYALIM

“Tedbirler konusunda duyarsız davranıyoruz.Bunun çözümü daha sert tedbirlerin alınmasıdır. Bu sokağa çıkma yasağı ya da buna benzer tedbirler olabilir. Bu kararları sonradan almak çözüm olmuyor. Önümüzde diğer ülkeler örnek olarak duruluyor. Mesela kuyumcuların ve diğer sektörlerdeki esnafın hepsine dükkan açtırmayalım. Nöbet usulü sırayla çalışalım.”

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT

“İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte altın fiyatlarında belirsizlik durumu var. Fiyatların belirsizliğinden dolayı sağlıklı bir alışveriş olmaz. Dolayısı bu aşamada açık olan kuyumculardan vatandaşlarımız da alışveriş yaparken dikkat etsin" diye uyarılarda bulundu.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ

Kuyumcu esnafının da koronavirüs tehdidi kapsamında risk altında olduğuna dikkat çeken Çavuşculu, ”15-20 santimden müşterilerimizle alışveriş yapılıyor. Bu riskli durum karşısında biz de oda olarak hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek dükkanlarını kapatmalarını önerdik. Bu anlamda öncelikle toplum olarak herkes önce kendini korumalı, sonra yakın çevresini. Tedbiri asla elden bırakmamamız gerekiyor."

ESNAFA DESTEK VERİLMELİ

Koronavirüsü ile mücadele için açıklanan ekonomik paketin küçük esnafla bir ilgisi olmadığını, küçük esnafın da bu desteklere ihtiyacı olduğunu söyleyeyen Çavuşculu, “Dükkanı kapat demekte kolay ama işletmelerin faturaları var, işçilerin maaşları var. 10 kişi çalıştıran bir işletme işcilerin maaşlarını nasıl ödeyecek. Bunun yanı sıra dükkan kiraları var. Biz bu konular hakkında yetkililerimizin bir açıklama yapacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah özcan/İLKSAYFA

