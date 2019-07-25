Çavuşoğlu açıkladı: 1 Eylül'den itibaren kalkıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Kardeş ülke Azerbaycan da Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırma kararı aldı.

Önemli gelişmeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından duyurdu. Tarihi 1 Eylül 2019 olarak açıklayan Çavuşoğlu, "Bir millet iki devlete yakışan oldu." değerlendirmesini yaptı.

YAKIŞAN OLDU

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan, Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir millet iki devlete' yakışan oldu." ifadesini kullandı.

MEKTUBU PAYLAŞTI

Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na hitaben yazılan mektuba da yer verdi.

TARİH 1 EYLÜL 2019

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."