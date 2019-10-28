Çavuşoğlu: Bölgeden çıkmayan terörist varsa etkisiz hale getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini belirterek, "Buradan çıkmayan terörist varsa etkisiz hale getireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini belirterek, "Hep şunu söyledik; eğer çıkmayan birileri varsa veya taciz olursa Türkiye'nin onları vurma hakkı var. Dolayısı ile buradan çıkmayan terörist varsa etkisiz hale getireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonda Türkiye'nin katkısı olup olmadığına ilişkin soruya, her şeyden önce Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye'nin sahada teröristlerin hepsiyle mücadele ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve 4 binden fazla DEAŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getiren bizim askerimizdir, Türkiye'dir. DEAŞ ile bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Sayın Trump da bu konu ile ilgili gerekli açıklamayı yaptı. Milli Savunma Bakanlığımız da Trump'ın açıklamasından önce işbirliğine ilişkin açıklama yaptı. Terörle mücadele, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuyla Türkiye hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve fikir alışverişinde bulunulmuştur. Detaylar ile ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımız yapıyor. Bu nedenle Trump Türkiye'ye teşekkür etmiştir. YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek DEAŞ'lıları serbest bıraktığına dair haberler de geliyor. Bunları takip ediyoruz. Zaten terör örgütünden başka bir şey beklenmez."



'VARSA KALINTILAR TEMİZLERİZ'



Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini belirterek, şunları söyledi.



"Hep şunu söyledik; eğer çıkmayan birileri varsa veya taciz olursa Türkiye'nin onları vurma hakkı var. Şimdi tek tük çıkmadıklarını görüyoruz en son drone ile de saldırdılar. Şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Dolayısı ile buradan çıkmayan terörist varsa etkisiz hale getireceğiz. Aynı anlamda Rusya ile yaptığımız mutabakatta da eğer burada 150 saat sonunda YPG'liler, Irak'tan Kobani'ye kadar 444 kilometre uzunlukta, 30 kilometre derinliğe çekilmezse, Rusya'nın YPG'lilere yaptığı bildirimde de var, Türkiye o zaman buradaki teröristleri temizler. Dolayısı ile çıkmayan varsa biz temizleriz. 'Harekata ara verdik', 'durdurduk demek' değil, teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez. Sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok. Suriye Milli Ordusu'nun da yine milisleri bizimle beraber. Varsa kalıntılar temizleriz."



'RUSYA'DAN HEYET GELİYOR'



Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan mutabakat doğrultusunda çekilmenin ne durumda olduğuna ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:



"Çekilenler var, Rusya ve rejim de bunu teyit ediyor ama tamamen çekildiğini söylemek mümkün değil. Bu konuda askerlerimiz ile temaslar var. Rusya'dan bir askeri heyet geliyor. Çekilme konusunda son durum ne bunu ele alacak arkadaşlarımız. Hem de 150 saat sonunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç devriye nasıl olacak, birlikte nasıl çalışılacak bunları görüşmek üzere heyet geliyor."