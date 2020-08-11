Çavuşoğlu: Ermenistan müzakere için güvenilir değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan-Ermenistan gerilimini değerlendirdi.Bu saldırılarla da müzakereler için güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. .

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin 'diplomasi' vurgusu yapan Çavuşoğlu şunları söyledi;

"Türkiye ve Azerbaycan arasında biliyorsunuz bir gelenek var. İlk defa göreve gelen Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları ve Dışişleri Bakanları ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak Azerbaycan veTürkiye'ye yaparlar. Bayramov da ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığı için çok teşekkür ediyorum.Bundan sonraki süreçte de kardeşim Ceyhun Bayramov ile çalışmalarımızı bir millet iki devlet anlayışıyla sürdüreceğiz. Hem Türkiye için hem kardeş Azerbaycan için birlikte çalışacağız.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTIYOR

İkili ticaret hacmimizi Cumhurbaşkanlarımızın hedef koyduğu gibi 15 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor. Diğer toplantılarımızı da düzenli olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Alınan kararların uygulamasını da birlikte takip edeceğiz.Diğer taraftan karşılıklı yatırımlar artıyor.

Türkiye ve Azerbaycan Kafkaslarda sadece Kafkaslar için değil ta Uzak Doğu Asya'dan Londra'ya kadar önemli stratejik projeleri hayata geçirdi. Bakü Tiflis Ceyhan ve TANAP gibi...Kardeş Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'ın projelere dahil olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ERMENİSTAN'IN SALDIRISI

12 Temmuz'da Ermenistan, kardeş Azerbaycan'a saldırıda bulundu. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

Kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu sorunun sebebi nedir? Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ediyor. Ve bugüne kadar tüm kararlara rağmen; yani BM, Avrupa Konseyi gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu saldırılarla da müzakereler için güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar var. Peki bu kararlara rağmen bu sorun niye çözülmedi? Bunun sebebi, uluslararası toplumun başta Minsk üçlüsü olmak üzere samimi şekilde gayret sarf etmemesidir.

MİNSK ÜÇLÜSÜ GAYRET GÖSTERMELİ

Bu sorunun barışçıl yolla halledilmesi için uluslararası toplumun ve özellikle de Minsk

üçlüsünün samimi gayret göstermesi gerekmektedir. Diplomasiyle bu işlerin çözülmesi gerekiyor. Ama kardeş Azerbaycan da hangi çözüm yolunu tercih ederse yanında olacağız.

Tatbikatımız 2014'ten bu yana devam ediyor. İşbirliğimizin en güzel göstergesidir. Yapacağımız çok iş var. Daha gayretli şekilde çalışacağız.