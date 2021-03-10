Çavuşoğlu: FETÖ sizin için de tehdit

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türki Cumhuriyetler turu devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir"

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir. İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur"

Kazakbayev: "Kırgızistan'a Maarif Vakfı'nın gelmesini, okul açmasını ve eğitime katkıda bulunmasını bekliyoruz"

Çavuşoğlu: "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir"