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Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'da 2020'nin son haftasında depremin vurduğu Petrinja kentini ziyaret ederek Türkiye'nin desteğiyle kurulan konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.
Çavuşoğlu Hırvatistan'da depremden zarar gören Petrinja'yı ziyaret etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ile Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile birlikte deprem kriz merkezinde konteyner kentte kalanlarla buluştu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Çavuşoğlu, "Bugün de gördük ki Hırvatistan hükümeti yaraları sarmak, yıkılan evlerin yenisini yapmak ve hasar görenleri restore etmek için fedakarca çalışıyor." diye konuştu.

Kalıcı konutlara geçene kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan konteyner kentte kalacak bir aileye anahtarlarını teslim eden Çavuşoğlu, "Sizin de evleriniz inşa edilinceye kadar dostluğumuzun bir nişanesi olarak gönderdiğimiz konteynerlerde ailenizle huzur içinde oturmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, daha sonra, şehir merkezinde depremden hasar gören yerler hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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