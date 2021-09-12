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Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için komşu ülkeler olarak inisiyatif aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mültecilerin Covid-19'la birlikte bütün dünyada sorun olduğunu ifade ederek, "Artık mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine döndürülmesi, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Bu konuda komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak biz bir inisiyatif başlattık. En fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan komşu ülkeler olarak. Lübnan'dakilerin durumu çok kötü. Tabii bunları zorla iterek değil de sahada, Suriye içinde, bizim harekat bölgelerimizde olduğu gibi, İdlib'de olduğu gibi ülkesine dönen insanlara bir şeyler sağlayabilmek; okul, eğitim, sağlık, istihdam yaratıcı projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, iç savaş devam ettiği için Avrupa ülkelerinin bugüne kadar Suriye'nin yeniden inşasına karşı çıktığını söyleyerek, "Bu doğruydu, savaş devam ederken bir ülkenin yeniden inşası gerçekçi değildi. Rejimle ilgili olsun hepimizin tutumu belli ama sahada temel ihtiyaçları karşılamak mümkün" diye konuştu.

Afganistan'daki durumun Suriye'den çok farklı olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanları hemen göndermek doğru da değil, mümkün de değil. Muhataplarımız yok. Biz zaten bir önceki yönetim döneminde uçaklarla Afganları Afganistan'a gönderiyorduk. Pakistan'a da aynı şekilde gönderiyoruz. Sonuçta bu bir sorun, tüm dünyada sorun. Covid-19'la beraber, bu sorun daha da artmaya başladı. Bu küresel bir sorunsa uluslararası toplum olarak hep birlikte bu sorunu çözelim. Biz yine de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlıkta var. Ama bu işe ırkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlıştır. Diğer taraftan toplumsal bir sorunsa da hep birlikte sakin bir şekilde değerlendirip, yeni politikalar da üreterek, çare bulmak için İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızla çalışıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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