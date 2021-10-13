Çavuşoğlu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"

Çavuşoğlu: (Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Ne gerekiyorsa yapacağız, Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki YPG/PKK saldırılarında Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğunun olduğunu belirterek, "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, YPG/PKK saldırılarında Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu olduğunu vurguladı.