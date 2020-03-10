Çavuşoğlu: Rejim ateşkese rağmen ilerlemeye çalışırsa...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib'de bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Ateşkese rağmen ilerlemeye çalışırsa bugüne kadar askerimiz ne yaptıysa onu yaparız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, "AB ile yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı." dedi.

"Avrupa sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz. Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız. Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor. (Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde işlemleri yapmalıdır."

Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelere ilişkin,"Bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Rejim (İdlib'de ateşkese rağmen) ilerlemeye çalışırsa bugüne kadar askerimiz ne yaptıysa onu yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

"Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretindeki görüntülere dair, "Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bir şey değil. En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar."