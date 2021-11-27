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Çavuşoğlu Riga yolcusu! Çantasında 6 başlık var

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 30 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelecek.
Çavuşoğlu Riga yolcusu! Çantasında 6 başlık var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Letonya'nınn başkenti Riga'ya gidecek.

Toplantı vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek.

S-400 MESAJI VERECEK

Yoğun bir gündemle Riga'ya gidecek olan Çavuşoğlu'nun çantasında Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariki ve F-35 konuları yer alacak.

Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye'nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak.

BLINKEN İLE GÖRÜŞME

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD'li muhatabı Blinken ile Türkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma mekanizması kapsamında F-16 tedariki ve Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35'leri ele alacak.

ABD'nin terör örgütleri PKK/YPG'ye askeri ve siyasi desteği ile FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri de Çavuşoğlu'nun gündeme getireceği sıcak başlıklar arasında.

NATO'NUN GÜNDEMİ RUSYA VE ÇİN

Öte yandan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda; pandemi ile ortak mücadele, İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi, AB'nin göçmen krizi, Rusya ve Çin kaynaklı kaygılar da gündeme gelecek.

Toplantıda ayrıca, iklim değişikliği, siber tehditler, enerji güvenliği, terörizme karşı mücadele masaya yatırılacak.

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