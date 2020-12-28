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Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak için Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak için 29 Aralık'ta Rusya'ya gideceği bildirildi.
Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak için Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Soçi'de gerçekleşecek toplantıya Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlık edeceği aktarıldı. 

Açıklamada, "Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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