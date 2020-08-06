Çavuşoğlu Yunanistan'a çok sert tepki: Sahada da masada da göstereceğiz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan-Mısır anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan-Mısır anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Açıklamayı burada duyduk. Verilen koordinatlara baktık. Henüz anlaşma metni ve haritayı görmedik. Ama koordinatlardan kolayca görüyoruz ki bu anlaşma Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ediyor. Dolayısıyla bizim daha önce Birleşmiş Milletler'e ilettiğimiz kıta sahanlığını ihlal eden anlaşma yok hükmündedir.

HEM SAHADA HEM MASADA GÖSTERECEĞİZ

Biz de hem kendimizin hem de Kıbrıs Türk halkının hakkını korumak için bugüne kadar net, somut adımlar attık. Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunun yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz. Hem bunlara hem de tüm dünyaya. Ve Türkiye Cumhuriyeti kendi kıta sahanlığı içinde kendi haklarını ve Kıbrıs etrafında da Kıbrıs Türklerinin hakkını kararlı bir şekilde sahada ve masada korumaya devam edecektir. Bu tür anlaşmalar bizi yolumuzdan alıkoyamaz."