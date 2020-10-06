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Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan resti: Dünya bunu böyle gitmeyeceğini anlamalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan resti: Dünya bunu böyle gitmeyeceğini anlamalı


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Dağlık Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüştü.

Çavuşoğlu ve Bayramov'un basın toplantısından satır başları;

Bayramov:

"Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur."

Çavuşoğlu;

"Sizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdim. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır. BM ve AGİT kararları uygulanmadı. Operasyonla köşeye sıkılan Ermenistan sivil yerleşim alanlarına saldırdı. Bu savaş suçudur. Azerbaycan ise sivil yerleşim yerlerini hedef almıyor.

Uluslararası camiaya şunu söylüyoruz, Ukrayna, Irak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl savunduysak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de savunuyoruz. Dünya haklı Azerbaycan'ın yanında yer almalıdır

Daha önce ateşkes oldu da be oldu? Ermenistan sürekli bunları bozdu. 30 yıldır işgalin keyfini çıkartıyorlar. Başka yerlerden getirdikleri Ermenileri yerleştiriyorlar. Uluslararası toplum bunun böyle gitmeyeceğini anlamalı."

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