Çavuşoğlu'ndan İdlib'e harekat ne zaman olacak? Kararı Cumhurbaşkanımız verir

Çavuşoğlu, Rusya ile İdlib görüşmelerine ilişkin, "Henüz istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir" dedi. Çavuşoğlu, "İdlib harekatı ne zaman olacak" sorusuna, "Kararını sahadaki gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız verir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ile İdlib görüşmelerine ilişkin, "Henüz istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir. Düşüncelerimizi Rus tarafına ilettik, temaslar devam edecek" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İDLİB HAREKATI NE ZAMAN OLACAK?

"Kararını sahadaki gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanımız verir.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

İhtiyaç olursa ilave gemi gönderilmesinde tereddüt etmeyiz.

LİBYA'DAKİ DİPLOMATİK SÜREÇ SONA MI ERDİ?

Biz Serrac'ı ikna ettik ama Hafter kaçtı. Sahada hep ihlallere devam etti. Berlin Konferansı bizim çabalarımız sayesinde başladı. Berlin Konferansında da aldığımız ortak deklarasyona Hafter destek vermedi. Toplantı mekanına bile gelmedi. İhlaller devam ettikten sonra, Serrac da görüşmelerden çekildiğini açıkladı. Ateşkes devam etmezse siyasi sürece geçilmesi çok zor."