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'Çay bayat' deyip, öğretmene kurşun yağdırdılar

ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, kafe işleten ailesine yardıma giden matematik öğretmeni Şakir Y.'yi (33), servis edilen çay için "Bayat" deyip, kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Şakir Y., hastaneye kaldırıldı.
'Çay bayat' deyip, öğretmene kurşun yağdırdılar

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Amerikan Adası'ndaki küçük kafede meydana geldi. Matematik öğretmeni Şakir Y., okulların kapalı olması nedeniyle ailesine ait kafeye yardıma geldi. Burada bir grup müşteri, Şakir Y.'den çay getirmesini istedi. Servis edilen çayı beğenmeyen kimliği belirsiz kişiler, "Çay bayat" deyip, tartışma başlattı. Tartışma sırasında gruptan bir kişi, Şakir Y.'ye tabanca ile 5 el ateş etti. Şakir Y.'nin yere yığılmasıyla şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şakir Y., ameliyata alındı. 

Şüphelilerin yakalanması için çalışla başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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