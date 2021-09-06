Çay fiyatlarına zam yolda

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, esnafın yüzde 50 iş kaybı olduğunu hatırlatarak, fiyat tariflerinde değişikliğe gideceklerini açıkladı.

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, 2 yıldır fiyat tarifelerinde değişikliğe gitmediklerini hatırlatarak, çay fiyatlarına bu hafta zam yapacaklarını açıkladı. Esnafın pandemi nedeniyle yüzde 50 iş kaybı olduğunu hatırlatan Güven, “Ankara’da birinci sınıf kahvehanelerde çay 4,5 TL, ikinci ve üçüncü sınıf kahvehanelerde 3,5 TL, çay ocaklarında ise 2,5 TL olacak” dedi.

YÜZDE 50 İŞ KAYBI VAR

Güven, pandemi nedeniyle eski işlerin olmasının mümkün olmadığını, esnafın yüzde 50 iş kaybı olduğunu söyledi. Güven, kapalı kaldıkları sürede çekmiş oldukları kredi borçlarını ödemekte güçlük çektiklerini dile getirerek, “Devletten Allah razı olsun. Birçok konuda destekledi. 12 bin liraya yakın para aldık. Ama bu giderlerimizin bir kısmını karşıladı. Esnafın birçoğu borç batağında.”

MÜCBİR SEBEPTEN TAHLİYE OLMASIN

“En büyük sıkıntılarımızdan birisi ise mal sahipleridir. Mücbir sebepten dolayı tahliyeler oluyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması ve yasa çıkarılması gerekiyor. Esnaf 40 yıl dükkâna emek vermiş, başına bir olay geliyor kirayı ödeyemiyor. Dava sonucunda mağdur oluyor. Pandemi süresinde kirasını ödeyemeyenlere bir hak tanınsın, istiyoruz” diye konuştu.

ÇÖP VERGİSİ TEPKİSİ

Pandemi süresince 17 ay kapalı olduklarını hatırlatan Güven, “17 ay kapalı kaldık ama çöp vergisi ödedik. Yıllık bin 200 lira çöp vergisi ödüyoruz. Çalışmadığımız bir süreçte bu vergileri neden ödüyoruz. Belediyelerin bu konuda esnaf ve sanatkârı desteklemesi lazım. İktidarı ile muhalefeti ile bu soruna el atılmasını ve bu vergiden muaf tutulmak istiyoruz” dedi.

TARİFE VARSA SERBEST PİYASA OLMAZ

Güven, 2 yıldır fiyat tarifelerinde bir değişikliğe gitmediklerini hatırlatarak, “Pandemi dolayısıyla 2 yıldır fiyat tarifemiz de değişikliğe gitmemiştik. Bu hafta yeni fiyat tarifemiz çıkacak. Vatandaşımızı bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Serbest piyasa olduğundan taban fiyatın altına satış gerçekleştirilebiliyor ama tavan fiyatın üstünde satış gerçekleştirilemiyor. Tarife olan yerde serbest piyasa olmaz. Her şeyin bir maliyeti var.”

FİYATLAR STANDART OLMALI

“Bir kahvehane 3 liraya bir diğeri 1,5 liraya çay veriyor. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Vatandaş gittiği yerde fiyat tarifesine bakmalı. Ne yazıyorsa onu ödemeli. Bu konuda vatandaşı bilinçlendirmek gerekiyor.”

ÇAY EN UCUZ 2,5 TL, EN PAHALI 4,5 TL OLDU

“Ankara’da birinci sınıf kahvehanelerde çay 3,5 TL’den 4,5 TL’ye, İkinci ve üçüncü sınıf kahvehanelerde 2,8 TL’den 3,5 TL’ye, çay ocaklarında 1,75 TL’den 2,5 TL’ye çıktı. Bu fiyatların üzerinde kimse çay satamaz. Vatandaş bu konuda dikkat etsin. Belediyeler bunun denetimini iyi yapmalı ki vatandaşımız kandırılmasın. Ahilik kültürünü yaşatabilmemiz için denetimlerin sıkılaştırılması lazım.”

BASINA TEŞEKKÜR

“Esnaf ve sanatkâr bu ülkenin bel kemiğidir, omurgasıdır. Orta direğidir. Orta direkt çökmek üzere, sahip çıkalım. Bu süreçte basının bizlere de büyük desteği oldu. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında oldunuz, sesimizi duyurdunuz. Umarım en kısa sürede bu kötü günler biter ve yeniden eski günlerimize döneriz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA