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Çay sağlığa iyi geliyor! İşte faydaları
Çay sağlığa iyi geliyor! İşte faydaları
Araştırmaya göre çay içenler içmeyenlere göre daha sağlıklı. 50 yaşında çay içenlerin içmeyenlere göre kalp krizi ve inme riski geçirme olasılığı yüzde 20 daha az. İşte çayın faydaları
21 Ocak 2020 Salı 10:25
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.