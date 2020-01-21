Çay sağlığa iyi geliyor! İşte faydaları

Araştırmaya göre çay içenler içmeyenlere göre daha sağlıklı. 50 yaşında çay içenlerin içmeyenlere göre kalp krizi ve inme riski geçirme olasılığı yüzde 20 daha az. İşte çayın faydaları