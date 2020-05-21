Çay üreticileriyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "seyahat izin belgesi" almak şartıyla seyahat izni verilen İstanbul'daki ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler, çay hasadı için memleketlerine gidiyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında seyahat izin belgesi alan ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, otogarın yolunu tuttu.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda çay hasadı için elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve "ALO 199 Vefa Destek Sistemi" üzerinden başvuru yaparak seyahat izin belgesi alan İstanbul'daki üreticilerin Karadeniz yolculuğu başladı.

Memleketlerine gitmek için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen üreticiler yoğunluk oluşturdu.

Seyahat izin belgesi alabildikleri için mutlu olduklarını dile getiren üreticiler, aynı zamanda memleketlerine gitme imkanı bulduklarından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar da otogara gelmeye başladı

Öte yandan, genelge kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da gitmek istedikleri şehirde en az 30 gün kalmak kaydıyla bugün itibarıyla seyahat izin belgesi verilmeye başlandı. İzin belgelerini alan vatandaşlar otogarın yolunu tuttu.

71 yaşındaki Miyase Uluşahin, yaklaşık 5 aydır İstanbul'da olduğunu ve memleketine dönmek için uzun süredir beklediğini ifade etti.

69 yaşındaki Saime Yazıcı ise seyahat izin belgesini e-Devlet üzerinden çıkardığını ve memleketi Rize'ye gitmek için otogara geldiğini anlattı.

Otobüs firması yetkilisi Eray Eray, söz konusu genelge kapsamında bugün 41 sefer düzenlediklerini belirterek, sefer sayılarını talebe göre çoğaltabileceklerini bildirdi.