  • BIST 1.786,34
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.6105
  • Euro 14.2403
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 14 °C
»

ÇAYKUR, ekim ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında ödenecek 181 milyon 300 bin liranın yarın üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
ÇAYKUR, ekim ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2021 yılında 860 bin 400 ton yaş çay alımı yaptıklarını ve her ay düzenli olarak üreticilerin bir önceki aya ait yaş çay ödemelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇAYKUR olarak ekim ayı içerisinde üçüncü sürgün alımlarının tamamlandığını hatırlatan Alim, "Ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında 181 milyon 300 bin lira ödeme yapacağız. Yarın paraları üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yatıracağız. Üreticilerimiz 1 Aralık itibarıyla paralarını çekebilecek." dedi.

Alim, organik çay fark ödemelerinin de sürdüğünü ifade ederek, ağustos ayı organik yaş çay farkı olarak 9 bin 267 ton karşılığında 33 milyon 400 bin liranın da üretici hesaplarına aktarılacağını, paranın çarşamba günü banka hesaplarından çekilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum'un tescilli İspir ve Hınıs fasulyeleri tüketiciden yoğun talep görüyor28 Kasım 2021 Pazar 14:20
  • Atama kararları Resmi Gazete'de27 Kasım 2021 Cumartesi 09:25
  • PTT'nin 'elektrikli dağıtım araçları' Ankara'da hizmet vermeye başladı26 Kasım 2021 Cuma 15:33
  • Gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade, isim, görsel kullanılamayacak26 Kasım 2021 Cuma 15:16
  • Türkiye- Kanada ticari ilişkileri ivme kazanacak26 Kasım 2021 Cuma 13:52
  • Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporunu yayınladı26 Kasım 2021 Cuma 11:25
  • Borsa güne düşüşle başladı26 Kasım 2021 Cuma 10:42
  • VakıfBank’tan 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi26 Kasım 2021 Cuma 10:40
  • Ankara'da ekmeğe ve ulaşıma zam26 Kasım 2021 Cuma 10:32
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü26 Kasım 2021 Cuma 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti