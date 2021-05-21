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ÇAYKUR günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, yaş çay alımında dün kurumun günlük alım kapasitesi olan 9 bin tonun üzerine çıkıldığını bildirdi.
ÇAYKUR günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alım kampanyasının 17 Mayıs'ta başladığı, bugün itibarıyla toplam 23 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi.

Kurumun günlük yaş çay alım kapasitesinin 9 bin ton olduğuna işaret edilen açıklamada, dün 9 bin 980 tonla kapasitenin üzerine çıkıldığı ifade edildi.

Kampanyanın ilk gününde dönüm başına alınan çay miktarının 100 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, bu miktarın bölge bölge 50, 30 ve 20 kilogram şeklinde devam ettiği bildirildi.

Üreticilerden, acele etmeden günlük satabilecekleri kadar çay toplamaları istenilen açıklamada, çayı toplayıp bekletmenin kaliteyi bozduğu, çayın bekleyeceği en iyi yerin bahçe olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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