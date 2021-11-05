Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 11'inci dakikada Selim ve 70'inci dakikada penaltıdan Dokovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.