Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ı PFDK sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada Hasan Kartal'ın, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından medyaya yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor görevlileri Togay Muratoğlu, Sinan Diren, Sultan Çalık'ın da aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildikleri belirtildi.

Yukatel Denizlispor görevlisi Gaetano Danielle Salierno, Büyükşehir Belediye Erzurumspor görevlisi Mehmet Sami Başarmak, Hes Kablo Kayserispor antrenörleri İbrahim Dağaşan ve Gökhan Ünal ile görevlisi Burhanettin Erdoğan, Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber, Fraport TAV Antalyaspor idarecisi Aytaç Altay'ın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.