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Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getirildi.
Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen ve son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor’da teknik direktörlük görevine 1+1 yıllığına Hamza Hamzaoğlu getirildi.

Rize ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, başkan yardımcımız ve basın sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

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