  • BIST 1.851,75
  • Altın 759.58465
  • Dolar 13.395
  • Euro 15.1382
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Çaykur Rizespor kupadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çaykur Rizespor, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Çaykur Rizespor kupadan elendi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda evinde konuk ettiği Ankaraspor’a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 ANKARASPOR

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Gökhan Barcın, Orkun Aktaş

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango (DK.77 Güvenç), Seyfettin, Alberk, Eren (Dk.87 Emre)

ANKARASPOR: Ömer, Enes, Gökhan, Barış (Dk.90 Kadir), Murat, Ramazan (Dk. 45 Erdem), Oğuzhan, Erdal (Dk.68 Oğuzhan Aydoğan), Mert (Dk. 76 Semih), Fahrettin, Recep

GOL: Dk. 49 Erdem (Ankaraspor)

SARI KART: Murat (Ankaraspor), Seyfettin (Çaykur Rizespor)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevine devam ediyor29 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
  • Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı 2 golle geçti29 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
  • Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasında golsüz beraberlik29 Kasım 2021 Pazartesi 09:42
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti29 Kasım 2021 Pazartesi 09:41
  • Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United yenişemedi29 Kasım 2021 Pazartesi 09:41
  • Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı29 Kasım 2021 Pazartesi 09:00
  • Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı28 Kasım 2021 Pazar 15:00
  • Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda28 Kasım 2021 Pazar 14:00
  • Atalanta, Juventus'u deplasmanda tek golle yıktı28 Kasım 2021 Pazar 13:00
  • Belenenses-Benfica maçında ilginç olay! Maça 9 kişi çıktılar28 Kasım 2021 Pazar 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti