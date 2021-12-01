Çaykur Rizespor kupadan elendi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda evinde konuk ettiği Ankaraspor’a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.
ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 ANKARASPOR
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Gökhan Barcın, Orkun Aktaş
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango (DK.77 Güvenç), Seyfettin, Alberk, Eren (Dk.87 Emre)
ANKARASPOR: Ömer, Enes, Gökhan, Barış (Dk.90 Kadir), Murat, Ramazan (Dk. 45 Erdem), Oğuzhan, Erdal (Dk.68 Oğuzhan Aydoğan), Mert (Dk. 76 Semih), Fahrettin, Recep
GOL: Dk. 49 Erdem (Ankaraspor)
SARI KART: Murat (Ankaraspor), Seyfettin (Çaykur Rizespor)
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