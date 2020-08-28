Çaykur Rizespor, Loic Remy ile anlaştı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fransız forvet Loic Remy ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
33 yaşındaki forvet sağlık kontrolünden geçtikten sonra, resmi anlaşmaya imza atacak ve mavi-yeşilli ekibin kampına katılacak.
Loic Remy, kariyeri boyunca sırasıyla Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille formalarını giydi. Remy, geçen sezon Lille ile çıktığı 30 maçta 14 gole imza attı.
31 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen deneyimli golcü, ülkesi adına 7 gol kaydetmişti.
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