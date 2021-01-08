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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Denizlispor maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçında bireysel hataların çokluğu ile farklı mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Hafta sonu karşılaşacakları Yukatel Denizlispor'da bazı oyuncuların alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Bu tip davranışlar bazen aksi etki yapar. Bunun bilinci ile hareket etmeliyiz. Beşiktaş maçını unutup iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Denizlispor maçını kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Üç puan alırsak sekizinci sıraya kadar çıkabiliriz." diye konuştu.

Sakatlığı bulunan oyuncularının olduğunu hatırlatan Tomas, "Remy, İstanbul'da tedavi oldu ve Rize'ye dönecek. En az 3-4 hafta daha bizimle olamayacak. Bazı oyuncular ise takıma dönecek. Transferde ise acil iki oyuncu kadromuza katmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Takımda gidecek oyuncuların belli olduğuna işaret eden 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Yönetime gerekli listeyi verdik. Önümüzdeki hafta netleşecek. Giden oyuncuların yerine bir orta saha ve kenar forvet transfer etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tomas, oyuncu değişiklikleriyle ilgili yapılan eleştirilere ise değişikliklere yardımcıları ile birlikte karar verdiğini, kaybedilen maçların ardından yapılan eleştirilerin haklı olduğunu kaydetti.

Stjepan Tomas, yerli oyuncu arayışlarının devam ettiğini, en az iki yerli oyuncu transferi gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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