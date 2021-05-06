Çaykur Rizespor'da sakat oyuncular işleri zorlaştırıyor

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında 8 Mayıs Cumartesi günü Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle oyun yapısı ile ilgili yeni önlemler alacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra oynadıkları 10 maçta alınan 5 galibiyetin iyi olduğunu ancak yaptıkları rotasyon nedeniyle alınan 3 mağlubiyetin işlerini zorlaştırdığını belirtti.

Sezonu 3 maçla sonlandıracaklarına işaret eden Uygun, "Gelecek sezon için kulübün hedefinin yukarılar olması gerekiyor. İnşallah Avrupa'yı hedeflemiş bir yapıda yola çıkarız. Başkanımız Hasan Kartal ve yönetimi ile inşallah güzel şeyler yapacağız. Bunun planlamasını yapacağız." dedi.

Uygun, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Gaziantep maçı sonrasında kulüp başkanı Hasan Kartal ile gidecek ve kalacakların belirlenmesi için görüşme yapacağına aktararak, "Hayal ettiğimiz hedeflere kimlerle ne kadar yürürüz, ekonomik anlamda takıma ne kadar katkı sağlayacağız? Bunu inceleyip karar vereceğiz. Oyun taktiğimize göre bir kadro yapısı kurmak ve uygun futbolcuları katmak istiyoruz. Türkiye'de iyi ve kaliteli yabancılarla gençlerimiz var. İkisi ile konuşmamız sonucunda belli bir aşamaya gelmiş durumdayız." diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle transfer yapmanın zor olduğunun altını çizen Uygun, şöyle devam etti:

"Alternatifli transfer planımız var. Samudio ile devam etmek istiyoruz. Samudio'nun sorunu oyuncunun yüzde 50'si bir şirkette, yüzde 30'u bir şahısta, yüzde 20'si bir menajerde. Kendisi ile konuşup bunu nasıl çözeceğimize bakacağız. İsteklerine bakacağız. Aramızdan ayrılanlar olacaktır. Futbolun doğasında bir yapı. Kafamızda 4 veya 5 yabancıyı kadromuza katmak, 4-5 de banko oynayabilecek genç oyuncuyu takviye etmek istiyoruz. 18 futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Umar, bir yıldır top oynamıyor. İyileşme aşamasına geldi. Bunları değerlendireceğiz. Dimitris, Jovancic de var. Bizi hedefe götürecek, Rizespor'u yukarı taşıyacak isimleri inşallah transfer edeceğiz."

Uygun, diğer takımlarda bulunan oyuncuları takip ettiğini, Eren Karadağ gibi oyuncuların performansını değerlendirerek takıma katmak için gelecek sezon planlaması yapacaklarını ifade etti.

Geçmiş transferleri konuşmanın doğru olmadığını ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın elinden gelenin en iyisini kulübe vermek için çabaladığını kaydeden Uygun, "Yılmaz Bal'dan memnunum. Elinden geldiği kadar takım için özverisini ortaya koyuyor. 18 adamın gidip yerinde 10 adamın geleceği bir ortamda sadece birinden randıman alamayabilirsiniz. Buranın iklimine, havasına alışamaz. Bu anlamda 1200 civarında oyuncu içerisinde inceleme yapıyoruz. Hepsi Rizespor camiasının başarısı için. Takım mühendisliği başarı için." şeklinde konuştu.

Sosyal medyada çok sayıda futbolcu ismi dolaştığını, bunlardan birinin Edin Dzeko olduğunu aktaran Uygun, bu tarz oyuncuların geldiği takıma çok şey katacağını, gelmesinin zor olduğunu söyledi.

"Kalan üç maçımız bizim için önemli"

Bülent Uygun, ligden düşen ilk takım olan Yukatel Denizlispor için üzüldüğünü, bu tarz camiaların taraftarın ve şehrin önde gelenlerinin desteği ile kısa sürede ayağa kalkacağına inandığını belirtti.

Çaykur Rizespor'un bu tarz üzüntü yaşamaması temennisinde bulunan Uygun, "Kalan üç maçımız bizim için önemli. Malatya maçı çok önemli. Gaziantep maçı kader etkilemeyecek bir maç. Orada bir iki genci değerlendirmek ve görmek istiyoruz. Diğer iki maç kader maçı olduğu için ana kadromuzu çıkartmaya çalışacağız." diye konuştu.

Uygun, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncular olduğunu kaydederek, "Boldrin, Yasin, Fabricio Baiano, Donsah sezonu kapattı. Remy'de biraz problem var. Kadromuz için sakat ve sezonu kapatanlar var. Bununla ilgili önlemleri alacağız. Abdullah'ın kasığında ağrı var. Zor süreç içerisindeyiz. Haftalar öncesinden iyi puan toplamış olmak bizim için mutluluk verici. Devam eden arkadaşlarla kalan üç maçı en iyi şekilde tamamlamak hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.