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Çaykur Rizespor'da üç puan sevinci

Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi 3-2 yenen Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, aldıkları galibiyetle takımdaki özgüvenin yeniden yerine geldiğini söyledi.
Çaykur Rizespor'da üç puan sevinci

Bakır, AA muhabirine, Göztepe maçına takımın hafta içerisinde iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Haftalardır galibiyet alamamaları nedeniyle bu maçın kendileri açısından önemli olduğuna değinen Bakır, "Göztepe'nin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Maçta zaman zaman iyi oynadık. Önemli eksiklerimizin olmasına rağmen sahadaki oyuncularımız 90 dakika boyunca mücadele etti. Bu maçı kazanarak üç puandan fazlasını alacağımızı biliyorduk. Güzel bir galibiyet aldık. Aldığımız üç puanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Bakır, ligde kolay maç olmadığına işaret ederek, "Ligde iyi kadroya sahip bir ekibiz. Daha iyi sonuçlar almamız gerektiğini düşünüyoruz. Göztepe karşısında aldığımız galibiyetle takımdaki özgüven yeniden yerine geldi. Sezon başından itibaren bir çok maçta maalesef haksızlıklara uğradık. Hakkımız da verilen kararlarla puan kayıpları yaşadık. Futbolu kaldıracak tek şey adalettir. Herkesi adil olmayı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını da anımsatan Bakır, rakiplerinin zor olmasına karşın kupada mümkün olduğu kadar ilerlemek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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