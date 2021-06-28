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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor 2021-2022 futbol sezonu için hazırlıklara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki ilk idmanda Medipol Başakşehir’den transfer edilen sol bek Cemali Sertel’de yer aldı.
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 futbol sezonu için çalışmalara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarının ardından 4 istasyon halinde kuvvet koşusu gerçekleştirildi. İdmana Medipol Başakşehir’den 1 yıllığına kiralanan sol bek Cemali Sertel’de katıldı. Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu yarın yapılacağı öğrenilen törenle yeşil-mavili kulübe imza atacak.

Çaykur Rizespor 3 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampına kadar çalışmalarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

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