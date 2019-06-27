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Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Galatasaray'dan aradılar görüştük, sayın başkan Ali Koç bizzat beni aradı, onunla da görüştük ama ortada bir rakam yok. Kısa bir sürede tamamlanır diye düşünüyorum" diye konuştu.
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması: Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kamp dönemine yaklaşıldığını ve transfer konularını çözüme kavuşturmak istediklerini söyleyen Hasan Kartal, "Ya kalacak ya gidecek. Mutlak suretle bir hafta içinde bunu bitirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA İÇİ İSTANBUL'DAYIZ"

Kartal, "Sayın Ali Koç ile konuştum. Artık son aşamaya getirmemiz gerekecek. Sansasyon yaratmak yerine bu işi bir yerde bitirmek lazım. Bizim düşüncemiz olmazsa, çocuk bizim çocuğumuz. Rizespor'da daha iyi oynar, daha başarılı olur. Bu hafta kesinleşir. Galatasaray'ın da teklifi ve görüşmeler devam ediyor. Şu bedelle bu işi bitiririz şeklinde bir sonuca ulaşamadık. Bu hafta içinde İstanbul'dayız. Bir karar varırız diye umuyorum. Dört kulüp ilgileniyor. Fiyat söylemek yanlış." 

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