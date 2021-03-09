  • BIST 1.548
  • Altın 417,618
  • Dolar 7,6303
  • Euro 9,0830
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Çaykur Rizesporlu İsmail Köybaşı: Herkesin bir an önce galibiyete ihtiyacı var

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu İsmail Köybaşı, "Bir an önce bulunduğumuz konumdan yukarı çıkmak için yapmamız gereken tek şey galibiyet. Galip gelip taraftara, camiaya, futbolcular olarak birbirimize armağan etmemiz gerekiyor." dedi.
Çaykur Rizesporlu İsmail Köybaşı: Herkesin bir an önce galibiyete ihtiyacı var

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu İsmail Köybaşı, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, çalkantılı dönemler için teknik direktör değişikliklerinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Futbolcuların üzerine büyük görevler düştüğünü ifade eden deneyimli sol bek, "Bir an önce bulunduğumuz konumdan yukarı çıkmak için yapmamız gereken tek şey galibiyet. Galip gelip taraftara, camiaya, futbolcular olarak birbirimize armağan etmemiz gerekiyor. Bunu hak etmiyoruz. İyi bir kadromuz var. Bazen özgüven eksikliği bu tarz durumlar içerisine sokabilir. Endişe, kaygı yaratmadan bu durumu çözmek için lazım olan bir galibiyet." dedi.

İsmail, başarının birlik ve bütünlüğü artırıcı en önemli etmen olduğunu vurgulayarak, "Başarılı bir şekilde başladık ama çalkantılı bir döneme girdik. Bu bir mazeret değil. Farkındalık düzeyini üst seviyeye çekip, bir an önce farkına varıp Rize şehri herkes birlikte, bir olma zamanıdır. Bunun farkına varma zamanıdır." diye konuştu.

İç saha maçlarının her zaman önemli olduğunu kaydeden İsmail Köybaşı, "Evimizde oynuyoruz ve Rize her zaman zor deplasmandır. Ben futbolculuk yıllarımdan biliyorum. Öncelikle bunu hissettirmemiz gerekiyor. Herkesin bir an önce galibiyete ihtiyacı var. Ondan sonrası çok daha kolay olacak." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de son golünü Çaykur Rizespor'a karşı attığının hatırlatılması üzerine İsmail, "Gol atmayı ben de özledim. Ankaragücü maçında gol atma fırsatı geldi. Kaleci topu göremese de oyuncu iyi fark ederek çizgiden çıkarmıştı. Ben de gol atmayı özledim ama şu anda gol atmaktan ziyade takımın galibiyete ihtiyacı var. Biz oyuncular bunun farkında olup her şeyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor iç sahada yara aldı09 Mart 2021 Salı 10:50
  • Bursaspor'da Emin Adanur, başkan adaylığını açıkladı08 Mart 2021 Pazartesi 21:43
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklikler kapıda08 Mart 2021 Pazartesi 15:38
  • Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti08 Mart 2021 Pazartesi 15:06
  • Rizespor'un golcü oyuncusu Samudio: Yeni bir başlangıç yapmalıyız08 Mart 2021 Pazartesi 15:05
  • Novak Djokovic, tek erkekler sıralamasının zirvesinde en uzun süre kalma rekorunu kırdı08 Mart 2021 Pazartesi 13:45
  • Milli çekiççi Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda madalya hedefliyor08 Mart 2021 Pazartesi 13:44
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor08 Mart 2021 Pazartesi 11:11
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor08 Mart 2021 Pazartesi 10:23
  • Sivasspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı08 Mart 2021 Pazartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti